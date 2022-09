Viatique d'un confinement ou les délices d'une plongée littéraire

Littérature, viatique d'un confinement

Écrire, c'est un acte de culture. L'écrivain est donc un homme de culture. Tout développement provient de la culture dit-on. Valoriser la culture par le biais de l'écriture, une si belle chose qui fait espérer, qui rassure quant à l'avenir du monde, de l'humanité. Viatique d'un confinement s'ouvre sur une page spéciale, l'être le plus important de la vie. La maman. L'auteur rend un vibrant hommage à sa chère maman qui n'est plus. Sa disparition l'a brutalisé. Ce qui, dans son coeur, a laissé une plaie. Une plaie non cicatrisée, et qui ne le sera peut-être jamais. Cette plaie restera ouverte à vie. " À ma chère maman" dit-il. Il communie sereinement. Silencieusement. Passionnément. Avec celle qui lui a donné la vie mais qui, elle, a perdu la sienne. Cette maman joviale, patiente, grande de coeur, accueillante, digne que l'auteur décrit par des mots chargés d'émotions, a de quoi être fière. Cette maman-là restera, pour le journaliste, un souvenir éternel. Une mère, pour le fils, ne meurt jamais. La grande plume Alain Mabanckou dit : Si je suis devenu écrivain, c'est aussi pour venger ma mère. Pour venger le fait qu'elle ne soit pas allée à l'école. Ma mère est la source de tout ce que j'ai écrit. Ceci témoigne du fait qu'il existe mille et une raisons de dire merci à mamans.





Ce livre est apparu dans un contexte particulier. L'ère de la Covid. Un moment où chaque vie pouvait s'arrêter, où l'espoir de survie ne tenait qu'à un fil, où les âmes perdues ne pensaient plus retrouver le chemin de la vie apaisée, loin des soubresauts dévastateurs, sur lesquels presque toutes les têtes furent suspendues. Le lexique renvoie au caractère de ce monstre : Coronavirus. Confinement. Contamination. Asymptomatique. Cas communautaire. Covid-19 etc. Ces mots prouvent à suffisance que la mort rôde autour de nous. Ça fait peur. Car l'ennemi est dangereux. Cette époque n'est pas encore écoulée. Elle est en cours. D'où l'importance d'un mode de vie à revoir, d'un perfectionnement de nos actes au quotidien. L'essence même de l'existence. L'introspection. C'est pratiquement cette idée qui a donné naissance à ce recueil écrit avec un talent singulier. Dans Viatique d'un confinement, l'auteur parle pour lui, mais aussi pour nous. Pour nous tous. Ce livre contient toute l'essence de sa pensée. Il nous apprend la résistance, la résilience et la responsabilité en nous mettant devant nos responsabilités.





En lisant ce beau texte, on se demande qu'est-ce qui a poussé le journaliste Ibou Diouf à l'écrire. Il a le secret. Il connaît d'où vient l'idée que je confine dans sa liberté de ton. Un poète ne se justifie pas. Parce qu'il n'est jamais coupable de quoique ce soit. Un poète est à vrai un individu éternellement libre. Libre de la pensée des hommes et de sa propre conscience. Mais cette liberté ne fait pas du poète un dictateur. Le dictateur de la nature. La belle nature. La dictature, ce n'est pas son affaire. Le poète c'est un démocrate. Il n'impose rien. Il suggère beaucoup. Et ne parle presque jamais de lui. Il reste dévolu aux goûts et aux passions de tous les hommes. Sa mission, c'est de faire parler chacun de lui et de son environnement. De faire réfléchir. De faire penser. Le poète, il est universel. La pensée est le propre de l'homme. Le poète décrit la vie des gens sans les bouleverser. Il parle des hommes sans les juger. Il perce, avec audace, le mystère de ce fou monde pour en révéler le sens. Sans prétendre le connaître mieux que le reste de l'humanité. Il garde toujours la lucidité lui permettant d'éviter de mettre sa voix au-dessus de toutes les autres. Par arrogance. La plume du poète est jouissive. Elle est aussi alerte. Les deux aspects cumulés, je l'appelle : la poésie - bon sens. L'auteur allie la jouissance et l'alerte. Du début à la fin, tout est art. Ibou Diouf est le symbole vivant de la poésie - bon sens. Mais quelle belle merveille !





Certains écrivent pour plaire. D'autres pour gagner de la renommée. Ibou Diouf, lui, n'a qu'une obsession : servir par la littérature. Il a fait le choix de l'utilité. Ce qui fait de ce beau recueil poétique un pur concentré d'intelligence.





Ce livre est un grand bonheur de lecture que j'ai eu la chance de parcourir, feuille après feuille, vers après vers, dès l'aube de ses ébauches, de sa naissance. C'est un livre dont je recommande la lecture. Ne pas le lire, c'est commettre une bourde. Je ne vous souhaite pas le regret.





Ousmane Awa GUEYE