Victime d’une longue dépression : Stromae annule tous ses concerts

Visiblement, celui qui compte parmi les artistes francophones les plus écoutés et les plus vendus dans le monde n'a toujours pas retrouvé la forme, après une longue dépression qui l'a obligé à annuler toutes ses dates de concerts. Une nouvelle que ses fans n'arrivent toujours pas à avaler, après plusieurs mois de présentation.







Le chanteur belge Stromae a annoncé cette semaine qu’il annulait sa tournée jusqu’à fin mai. «Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant», a-t-il déclaré dans un communiqué.





L'artiste exprime son regret envers son public tout en faisant comprendre qu'il doit prendre en compte ses limites. «Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je me dois d’écouter mes limites», se désole-t-il.





«J’espère vous donner au plus vite des nouvelles plus positives. J’ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée. Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts (…) Prenez bien soin de vous».





Selon une source proche de la star, ceux qui avaient déjà acheté leur billet ont été remboursés. L'artiste présente ses excuses à tous fans partout où là ils sont.