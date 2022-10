Visite de courtoisie : Le ministre de la Culture magnifie le ‘’parcours glorieux’’ de Elhadji Ndiaye

Dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des acteurs et des promoteurs culturels, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a rendu visite, ce matin, au grand producteur Elhadji Ndiaye et par ailleurs président du groupe Origine SA. Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique a été accueilli dans une ambiance chaleureuse ce mardi 11 octobre 2022, par El Hadji Ndiaye, entrepreneur culturel et Directeur général de la 2STV.





Accompagné de ses proches collaborateurs, le ministre a magnifié la contribution indéniable de El Hadji Ndiaye dans l’éclosion et l’émergence de grands artistes du pays ainsi que les importants investissements consentis dans le secteur des arts et de la culture.





Aliou Sow a, par la même occasion, salué le parcours exemplaire du promoteur de la chaîne privée culturelle, un modèle et une référence pour les futurs jeunes entrepreneurs du Sénégal. A ce titre, le ministre a exprimé son vœu ardent de célébrer les icônes et les modèles de persévérance à l’image de El Hadji Ndiaye.

"Je suis venu en tant que jeune frère vous rendre une visite de courtoisie et profiter de vos précieux conseils et orientations", déclare le ministre de la Culture.









Le Directeur général de la 2Stv, en retour, a remercié le ministre pour avoir fait ce déplacement. Il s’est réjoui de la constance et du pragmatisme du nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique et promis de poursuivre le travail en vue de contribuer plus efficacement au rayonnement de la culture sénégalaise.

À rappeler que la visite du ministre Aliou Sow chez El Hadji Ndiaye entre dans le cadre du programme des visites et prises de contact avec les personnalités du monde des arts et de la culture.