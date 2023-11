Viviane rafle deux nouvelles distinctions aux États-Unis

Après sa belle consécration aux Trace Awards à Kigali, la chanteuse sénégalaise a remporté, samedi 11 novembre, deux nouvelles distinctions aux États-Unis lors d’une cérémonie qui a enregistré la présence d’artistes tels que Aya Nakamura, Soul Bang's entre autres.







Elle a reçu le Grand Prix de Best Francophone female artist et le Prix Icône female of the yea. Jointe par Seneweb depuis le New-Jersey, la chanteuse dédie ce prix au peuple sénégalais et au monde de la musique.