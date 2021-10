Votre série Allo DG signe son retour après des mois de pause

Votre série Allo DG signe son retour après des mois de pause. Une période qui a permis au producteur de mettre les bouchées doubles pour satisfaire les téléspectateurs. Sur le plan de la production, des acteurs, du décor et du scénario, tout a été perfectionné pour surprendre agréablement.La bande annonce de cette deuxième saison annonce la couleur. L’avènement de nouveaux acteurs bien connus du milieu signifie que les innovations et surprises seront au rendez-vous. Une histoire pleine de suspense. Entre amour, déception, regret, mensonge… le téléspectateur est plongé dans un univers rythmé d’interrogations et de doute. Restez scotché sur Sunugal24, bientôt le coup d’envoi d’une saison de feu. En attendant, dégustez la bande annonce… Que du lourd!