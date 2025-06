Vulgarisation de l’œuvre de Ousmane Sembène : clin d’œil aux héroïnes d’honneur et de labeur à Ziguinchor

" Ousmane Sembene, fils de la Casamance, natif de Ziguinchor, autodidacte, un fils du terroir un ''domireew' que l'Afrique ne doit pas oublier''. Tel est le message véhiculé par la création de Daaray Sembène, selon l'avis du Dr Hadja Maïmouna Niang, présidente de cette structure éducative et culturelle.







Le cinéaste Ousmane Sembène est une référence sociale, culturelle et socio-économique a défendu, l'Enseignante-chercheure en Lettres et Didactique de l'image cinématographique et audiovisuelle de l’UFR Sciences Économiques et Sociales (SES) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.

Après 17 commémorations de l'écrivain-cinéaste Sembène Ousmane à Dakar, Thiès et Saint-Louis, Daaray Sembène a choisi la ville natale de cet homme multidimensionnel pour la présente édition.





Une célébration à travers la littérature et le cinéma " porteurs de cultures, de sociétés et d'images du peuple africain ", selon Dr Niang.





Cette 18e édition de la commémoration de " l'Aîné des Anciens ", s'est déroulée sous la thématique : " Femmes d'honneur et de labeur : l'héroïsme au féminin pour la paix sociale ". Une thématique en corrélation avec le vécu de la femme Casamançaise en lien avec l'héroïne Aline Sitoé Diatta à qui l'auteur Sembene a consacré un ouvrage transcrit en film.

Pour la Présidente de Daaray Sembène, " l'œuvre de Sembene Ousmane est un projet de sociétés en transformation constructive ".





Le Dr Hadja Maïmouna Niang revient amplement dans cette vidéo sur le sens et la portée qu’elle donne à l'œuvre de Sembene Ousmane et le choix de Ziguinchor et la thématique de l'an 18 de la commémoration de cet homme.