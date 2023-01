Vulgarisation de la culture Mancagne : Un livre édité

Encyclopédie de la culture mancagne. Aux sources de la " mancagnité ", c'est l'ouvrage présenté au nom de la communauté ce jour. Une œuvre considérée comme étant le début d'une longue série de vulgarisation de la culture mancagne afin de pouvoir terminer avec les multiples contradictions dans la pratique des différentes cérémonies culturelles et rites cultuels.



L'origine des mancagnes, le mariage traditionnel, l'entrée au bois sacré, les danses, le culte des morts, les funérailles, les voyants ou voyantes, sont entre autres des dix thématiques abordées dans ce livre. Des thèmes choisis par d'anciens étudiants qui ont décidé de mettre en exergue ces facettes mancagnes et permettre aux hommes et femmes de cette ethnie de mieux comprendre leur tradition selon Vladimir Dema, vice-président de l'association " Kabuka ". Et pour les personnes qui ne pourront lire l'œuvre, un film sur ces différents rites va être présenté pour permettre à tout un chacun de comprendre cette culture. Le président du Pkumel, l'association pour le revalorisation de la culture mancagne Dominique Campal demande aux jeunes étudiants surtout de s'investir dans la recherche culturelle pour produire des documents solides sur la culture.