Wally Seck appelle le président Macky Sall à renforcer le secteur culturel !

À l'occasion de la visite de courtoisie de la Perle du Sénégal prix Ceebu Jën Penda Mbaye 2022 chez l'artiste Wally Seck, lead vocal du groupe Ram Daan, ce dernier a saisi l'opportunité pour lancer un message au président de la République Macky Sall, protecteur des arts et de la culture.



Selon Wally Seck, le président dois encore renforcer le secteur culturel, en mettant la culture au-devant de la scène.



"Je lance un appel au président de la République Macky Sall de soutenir encore les acteurs culturels et de vendre l'identité culturelle du Sénégal, comme le faisait le président Senghor. Je lui demande humblement, parfois dans ses voyages à l'étranger, d’emmener des personnes qui peuvent vendre notre culture ou bien de mettre dans l'avion quelque chose qui symbolise notre identité", a-t-il fait savoir à l'occasion de la visite.



Dans son profil d'ambassadeur de la culture, le chanteur Wally Seck a remis une forte somme d'argent plus une invitation à pour son concert à Arena Suède à la lauréate de la Perle Destination Sénégal Penda Mbaye 2022 dans le but de vendre la culture sénégalaise à l'échelle mondiale.



À rappeler que celle qui a été couronnée Perle de la destination Sénégal Penda Mbaye 2022 - 2023, a pour mission de faire le tour du monde pour faire déguster notre plat nationale le Ceebu Jën.