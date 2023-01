Youssou Ndour annoncé au Bénin mardi prochain; il devrait rencontrer Talon

Youssou Ndour au Benin

Le chanteur sénégalais Yousou Ndour est annoncé à Cotonou le mardi 17 janvier 2023. L’artiste a confirmé l’information dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il s’agira d’une visite de 3 jours qui prendra fin le 20 janvier 2023. Au cours de son séjour au Bénin, le célèbre chanteur sénégalais envisage de rencontrer le président Patrice Talon. Un homme qu’il dit apprécier.





« Content de venir voir le président de la République, le président Talon que je suis depuis très longtemps avec ses débats extraordinaires et son message aussi pour l’Afrique. Je ne veux pas détailler ici mais je suis le président depuis très très longtemps, c’est quelqu’un que j’apprécie énormément, son leadership, donc très heureux de le rencontrer » a déclaré l’interprète de « Birima ».





Conseiller de Macky Sall





Il ajoutera que le Bénin est un pays qu’il « adore ». Youssou Madjiguène Ndour est l’un des grands noms de la musique africaine. Il est l’auteur des classiques comme « Birima ». Le roi du Mbalax comme on l’appelle a aussi touché à la chose politique. En 2012, il a présenté sa candidature pour les élections présidentielles dans son pays, mais elle a été rejetée. Il a ensuite appelé à voter pour Macky Sall et est nommé ministre de la Culture et du tourisme quand ce dernier accède au pouvoir. En 2013, il devient conseiller à la présidence de la République sénégalaise, après avoir perdu son portefeuille ministériel.





Des collaborations avec Angélique Kidjo