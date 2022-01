Youssou Ndour annonce un nouveau concert à Dakar et déclenche une polémique

Youssou Ndour donne un concert à la place du Souvenir

Artiste, musicien chanteur compositeur, homme d'affaires et même ministre conseiller, le Roi du Mbalax, lead vocal du Super Étoile de Dakar, Youssou Ndour, donne un nouveau rendez-vous à ses fans, à la Place du Souvenir, où il se produira le 5 février 2022. L’annonce de ce concert a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux.





Quelques semaines après son concert géant à Dakar Arena, le « roi du Mbalax », Youssou Ndour, vient de donner un nouveau rendez-vous à ses fans. Cette fois-ci, il se produira à la Place du Souvenir, le 5 février 2022. Une soirée qu’il promet explosive. « You » a ainsi partagé l’information à travers sa page Facebook suscitant de nombreux commentaires. D’ailleurs, certains ont profité de l’occasion pour l’ironiser par rapport à la défaite lors des dernières élections locales du parti du Président Macky Sall dont le chanteur est très proche.





Depuis la sortie de son dernier album « Mbalax », Youssou Ndour continue d’enchaîner les concerts. Après son « Grand Bal » à Dakar Arena, il y a un mois, le lead vocal du Super Étoile a annoncé un nouveau concert pour le début du mois de février, à la Place du Souvenir. « Jamais deux sans trois. La fête continue !!! Nous vous donnons rendez-vous à la Place du Souvenir, le 5 février 2022, pour une soirée explosive. Des tickets de 10.000 et 20.000 sont disponibles à la TFM, au Thiossane, dans les « Brioche dorée », au Grand Café et en livraison via Rapidos », a-t-il écrit sur sa page.





Toutefois, les internautes ne l'ont pas raté, d'autres pensent que la star célèbre la défaite de son mentor Macky Sall après le scrutin du 23 janvier dernier. "Tu fêtes la défaite de ton pote Macky Sall, en attendant 2024 Inch’Allah. Jeunesse sénégalaise bii dougnou combine beurré », a martelé Ibrahima Blondin à travers son commentaire. « Manque de conscience et de patriotisme, et manque de respect des mesures barrière contre le Covid-19. Au Sénégal, quand on a un pouvoir économique comme You, tout est permis. On est en pandémie, à ne pas oublier. Lors de ton concert, récemment à Diamniadio, à travers les vidéos, le constat est notoire avec l’absence du port de masque. Et pourquoi ? La faute au ministère de la Santé publique ? », se demande Lemzo Sarr. Par contre d'autres voient le contraire. Les fidèles de You annoncent qu'ils seront de la partie pour assurer le spectacle avec leur chanteur. "Nous y serons Grand Inch’Allah. Un Sénégal où le vivre ensemble dans la joie est une réalité indéniable. Vive le Super Étoile », a indiqué Ndongo Diouf.