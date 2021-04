Youssou Ndour arrête la musique !

Youssou Ndour raccroche le micro.Le leader du Super Étoile vient de mettre un terme à sa carrière musicale, rapporte L'AS.Depuis le décès de Thione Seck, il ne part plus au studio, ne répète plus et n'écrit plus.Même s'il ne l'a pas dit officiellement, un membre de son staff a confirmé sa retraite.