15e Session de la Commission de Partenariat entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg

Dakar, le 2 novembre 2021- Les Gouvernements du Sénégal et du Grand-Duché de Luxembourg ont tenu, ce mardi 2 novembre 2021 au CICAD, la 15e Session de la Commission de Partenariat entre nos deux pays.

Cette rencontre coprésidée par Monsieur Amadou HOTT, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, et Monsieur Franz FAYOT, Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, a été consacrée à l’examen des résultats globaux de la mise en œuvre de notre Programme Indicatif de Coopération (PIC) 2018-2022.

Les secteurs couverts par le PIC 2018-2022 sont regroupés autour de deux axes majeurs que sont : (i) la formation professionnelle et l’insertion socio-professionnelle et (ii) la santé et la protection sociale.

Ce PIC IV bénéficie d’un budget indicatif d’environ 50 milliards de Francs CFA pour la période 2018-2022 et entre en droite ligne des appuis prioritaires du PAP 2A du Plan Sénégal Émergent.

L'occasion a été saisie pour signer l'avenant marquant la contribution en don de 2 millions d’euros de ressources additionnelles au Programme, répartis comme suit :

- 1 million d'euros pour le SAMU

- 500 mille euros pour le centre Hospitalier Abass Ndao