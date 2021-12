3e édition Huawei ICT Competition au Sénégal : Des bourses et des stages offerts à des étudiants sénégalais

Huawei/Sénégal a procédé à la remise des prix de la 3e édition de la Huawei ICT Competition au Sénégal.Nathan Li, Directeur général de Huawei/Sénégal, a souligné "l’importance de l’apprentissage des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour les jeunes générations sénégalaises et du continent de manière plus générale, participant ainsi à l’émergence et à la promotion de nouveaux talents".Selon le DG, Huawei ICT Competition vise à améliorer les compétences des étudiants, mais permet également de renforcer leur compétitivité sur le marché du travail."Huawei contribue modestement à poser les bases du développement de talents dans l’économie numérique, en renforçant la coopération entre les écoles et les entreprises. En comblant le fossé entre la demande des entreprises et l’offre des écoles, Huawei espère former des talents plus techniques et compétents, des technologies plus avancées et plus de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, pour créer un cycle vertueux et soutenir le développement durable de l’industrie des TIC", a affirmé M. Li.C'est dans ce sens que de nombreux lauréats de la Competition se sont vus attribuer des postes au sein de Huawei.Mieux, avec l'arrivée, cette année, de nouveaux collaborateurs, notamment l’Agence de l’informatique de l’Etat, la Sonatel, Expresso et Free, cinq stages ont été offerts à des lauréats.En effet, 58 lauréats ont été invités à la remise, dont 22 certifiés Seeds for the Future ; 25 ont obtenu un stage chez Huawei, ADIE, Sonatel, Expresso et Free ; cinq ont reçu une bourse d’études offerte par l’ambassade de Chine et six étudiants représenteront le Sénégal à la compétition régionale divisés en deux équipes : Cloud et Network.