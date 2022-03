5e grande commission mixte entre la Turquie et le Sénégal : le volume des échanges entre les deux pays porté de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars

La 5e grande commission mixte entre la Turquie et le Sénégal s’est tenue cette semaine à Ankara.

Au cours de cette importante rencontre, des accords de coopération ont été signés par les deux délégations.









Le Ministre l'intérieur turc a salué le dynamisme de la coopération entre la Turquie et le Sénégal qui est pour son pays, « la porte d'entrée de la Turquie en Afrique ». En atteste les infrastructures réalisées par la Turquie dans notre pays. Pour Süleymane Soylu, « les présidents Recep Tayyip Erdogan et Macky Sall ont la volonté d’atteindre le cap d’un milliard de dollars en ce qui concerne le volume des échanges qui était de 500 millions de dollars. »







Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chef de la délégation, a salué cette décision. Maître Aïssata Tall Sall a évoqué l’ouverture prochaine d'un consulat du Sénégal à Istanbul et l'inauguration de la nouvelle ambassade du Sénégal par les présidents Macky Sall et Erdogan qui a assisté récemment à l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade construit par les Turcs.







Le ministre des Affaires étrangères a aussi participé au deuxième Forum diplomatique d’Antalya.