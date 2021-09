Accords militaires et sécuritaires de la CEDEAO : Le Sénégal envoie un 5e contingent en Gambie

Ils seront 625 dont 12 filles à fouler la terre gambienne. Le 5e contingent envoyé par le Sénégal est confié au lientenant-colonel Mamadou Sarr, informe Sud Quotidien dans sa livraison du jour.



Ces hommes ont reçu, ce mardi 31 août, le drapeau national des mains du Général de Brigade Fulgence Ndour, Chef d’Etat-major de l’armée de Terre.



Cette mission sous-régionale entre dans le cadre du respect et de la poursuite des accords militaires et sécuritaires de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Une manière de «perpétuer la tradition sénégalaise, d’accompagner la recherche de la paix, de la stabilité à travers les organisations régionales et internationales ».



Conscient d’être en période de pandémie, l’Etat-major général des armées sénégalaise a pris le soin de vacciner l’ensemble des éléments du 5e contingent.