Adhésion de l’UA au G20: Un jalon important franchi

Le Président Macky Sall, en sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine a formellement porté et défendu la candidature de l’Union pour siéger en tant que membre du G20, considérant le poids démographique (1,4 milliard d’habitants et le PIB cumulé de l’Afrique (2700 trillions de dollars américains). Plusieurs membres du Groupe ont soutenu la candidature africaine dont l’examen devrait avoir lieu au prochain sommet du G20 en Inde.



Entretemps les membres du groupe s’accorderont sur la procédure et les modalités de l’adhésion de l’Union africaine. Il faut en effet rappeler que le G20 comme le G7, est un cadre informel d’échanges sans règlementintérieur écrit définissant les conditions et les modalités d’adhésion d’un nouveau membre. Ses décisions sont adoptées par consensus.