Affaire Coline Fay : la réaction de la France

Une Française nommée Coline Fay a été arrêtée vendredi 17 novembre devant la Cour suprême. La jeune dame (26 ans) manifestait son soutien à Ousmane Sonko. Poursuivie pour actes de nature à compromettre la sécurité publique, complot contre l’autorité de l’État et séjour irrégulier au Sénégal, elle a été placée sous mandat de dépôt. Se prononçant sur cette affaire, Me Juan Branco a accusé la France d’avoir «laissé faire».



Comme pour répondre à l’avocat franco-espagnol de Ousmane Sonko, le Quai d’Orsay a sorti un communiqué pour rendre compte des dispositions qu’il a prises au sujet de la mise en cause. «Les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à Dakar et à Paris, suivent avec attention la situation de Mme Coline Fay, en lien avec sa famille», mentionne-t-on dans le texte repris par Libération.



Le communiqué de poursuivre : «Comme tous les ressortissants français à l’étranger qui en font la demande, elle bénéficie de la protection consulaire. À ce titre, une visite consulaire lui a été rendue récemment afin de s’assurer de ses conditions de détention, de son état de santé et du respect de ses droits à la défense.»