[Documents] - Ambassade de Suisse au Sénégal : Des écrits «racistes et néocolonialistes» du mari de l'ambassadeur à l'endroit des Sénégalais

Récemment, Seneweb informait le public sur la «détérioration des conditions de travail et des licenciements» d'employés locaux au sein de l'Ambassade de Suisse au Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup ont été surpris par la dénonciation de ces pratiques «injustifiées» de cette représentation diplomatique à Dakar qui, jadis était considérée comme «bonne élève» parmi tant d’autres au Sénégal. Certains sont même restés sur leur faim par rapport aux faits exposés.







Pour rappel, les diplomates sont les représentants officiels de leur pays à l'étranger. Ils sont censés «nouer et entretenir» les relations politiques, économiques et culturelles entre leur pays et le pays d'accueil. Mais, depuis 3 ans maintenant, force est de constater que les diplomates de l'Ambassade de Suisse à Dakar font preuve d'«inélégance et d'irrespect» vis-à-vis de la République du Sénégal. C’est le comble de l'infamie. En effet, le conjoint «oisif» de l'ambassadeur, Mme Marion Weichelt Krupski, se permet, à travers sa page Facebook, «La rue publique», d'afficher clairement son attitude «raciste et néocolonialiste» vis-à-vis des Sénégalais et des Africains en général. Ce, au moment même où, dans le monde, «les inégalités et autres actes de racisme» sont déplorés et dénoncés avec la dernière énergie.