[Exclusif] Andrew Mitchell, Ministre britannique chargé de l’Afrique : “Le Sénégal est dans une position enviable”

Andrew Mitchell, Ministre britannique chargé de l’Afrique

À l’issue d’une visite de deux jours au Sénégal, le ministre britannique du Développement et de l’Afrique a accordé un entretien exclusif à Seneweb. Entretien dans lequel il se montre rassuré et optimiste par l’évolution du Sénégal, malgré une situation politico-sociale assez tendue. Andrew Mitchell s’alarme, par contre, de l’influence grandissante du groupe paramilitaire russe Wagner sur le continent.





Monsieur le ministre, vous venez de faire deux jours au Sénégal. Quels ont été les grands axes de votre visite ?





Je suis venu dans le cadre de ce grand sommet sur l'alimentation, organisé par le Président du Sénégal et le Président de la Banque africaine de développement. Il a été très intéressant et très réussi, et je pense qu'il a beaucoup contribué à faire avancer un programme qui est incroyablement important pour l'Afrique, mais aussi pour nous, vos amis britanniques.





L'objectif de ma visite était d'approfondir les relations qui existent entre le Sénégal et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une relation profonde et établie depuis de longue date. Nous sommes ensemble depuis de très nombreuses années et entretenons une relation bilatérale solide faite de coopération autour des questions de sécurité, des affaires, du développement, des investissements, du commerce. Toutes ces choses sont très importantes pour nos deux pays et j'ai été incroyablement impressionné de voir la portée des investissements britanniques en particulier ici au Sénégal.





Nous sommes votre plus gros investisseur dans le secteur de l'énergie, mais nous sommes également de gros investisseurs dans les routes, les énergies renouvelables et l'assainissement. Je suis allé voir une nouvelle zone de traitement des eaux usées, où une entreprise britannique s'occupera de ces questions difficiles. Ainsi, dans le secteur des affaires et des investissements, le Royaume-Uni est un partenaire important du Sénégal, et nous voulons que ce partenariat se développe et prospère.









Comment se porte la coopération entre les deux pays en termes de volumes et d’échanges ?





Oh, je pense que c'est extrêmement bon. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre nos deux pays, beaucoup d'investissements, et je veux que cela continue à se développer.





“Des discussions sont en cours entre les établissements de défense de nos deux pays”





Dans une tribune de Mme l’Ambassadrice Juliette John publiée en Décembre, elle disait que “Le Royaume-Uni va rechercher des nouveaux partenariats en matière de commerce, de défense, de technologie, de cybersécurité, d’adaptation au changement climatique, de protection de l’environnement et de coopération”. Comment cela va-t-il se traduire concrètement ?





Eh bien, par exemple, dans quelques jours, il y aura une grande mission commerciale britannique qui viendra au Sénégal. Ce sera une bonne chose pour le commerce entre nos deux pays. Des discussions sont en cours entre les établissements de défense de nos deux pays. Il y a un énorme intérêt supplémentaire pour les investissements en provenance du Royaume-Uni et, bien sûr, nous coopérons très étroitement sur les questions environnementales et climatiques. Le Royaume-Uni est l'un des pays qui souhaitent voir l'Afrique bénéficier de beaucoup plus d'argent pouvant être prêté par les banques multilatérales et d'un accès aux fonds climatiques, d'un soutien technique (britannique) pour s'assurer que le Sénégal puisse accéder à ces fonds. Tout cela est une partie très importante de notre partenariat, mais, vous savez, c'est une relation étroite entre deux pays qui sont de très vieux amis et il est bon de la voir en si bon état.





“Le Sénégal est un phare de stabilité, de calme et de paix dans une région du monde par ailleurs assez troublée”





Vous venez au Sénégal à un an de la Présidentielle. Une échéance que beaucoup redoutent à cause des risques de troubles sociaux, dus notamment à l’éventuelle troisième candidature de l’actuel Président. Comment à Londres, apprécie-t-on cette situation ?





Ce sont des questions qui concernent le Sénégal et nous, en tant qu'amis proches, observons et soutenons la stabilité et toutes les choses pour lesquelles le Sénégal est désormais très respecté. Je veux dire, après tout, vous êtes un phare de stabilité, de calme et de paix dans une région du monde par ailleurs assez troublée. Il y a beaucoup de conflits, de désordres et d'agitation autour de vos frontières, mais pas au Sénégal, et vous êtes donc dans la position enviable, comme je le disais, d'être une oasis de paix et de tranquillité dans un monde troublé.









“Nos deux pays sont liés par certaines valeurs. Des valeurs qui croient en un état de droit, qui croient en une presse libre, qui croient en un État de droit qui régit les investissements commerciaux et le commerce”





On a vu des arrestations d’activistes, de journalistes ou d’opposants. Est-ce qu’en Grande-Bretagne, on s’inquiète de l’évolution de la démocratie sénégalaise ?





Tout ce que je peux vraiment faire, c'est de noter la stabilité qui caractérise le Sénégal aujourd'hui. Nous sommes tous, je pense, liés par certaines valeurs. Elles sont énoncées dans la charte des Nations unies. Ce sont des valeurs qui croient en un état de droit, qui croient en une presse libre, qui croient en un État de droit qui régit les investissements commerciaux et le commerce, etc. Et je pense que nos deux pays soutiennent très fermement cet État de droit et cet ordre, et nous en bénéficions tous deux grandement.





« Lorsque nous voyons Wagner opérer en Afrique, nous nous inquiétons… »





Au-delà du Sénégal, vous effectuez une tournée africaine. Continent marqué par une série de coups d’État ces dernières années, et par la recrudescence du terrorisme notamment dans le Sahel. La Grande-Bretagne avait annoncé qu’elle allait retirer ses 300 soldats déployés au Mali en appui de la Mission de maintien de la paix des Nations-Unies. Est-ce une forme de désengagement dans le continent sur les questions sécuritaires ?





Absolument pas. Le Royaume-Uni est très fortement engagé dans toute l'Afrique. Nous avons de nombreuses relations très fortes pour des raisons historiques, y compris au Sénégal, donc nous sommes très engagés et notre contribution au Mali était assez faible et elle a fait son temps pour diverses raisons, mais le fait qu'elle ait fait son temps ne symbolise pas un manque d'enthousiasme de notre part pour soutenir nos partenaires sur tout le continent et nous avons des relations et des partenariats de défense très forts. Nous parlons, par exemple, de l'Initiative d'Accra lorsque j'étais au Ghana juste avant Noël. Nous sommes aux côtés de nos amis en Afrique et nous voulons nous assurer que leur sécurité soit sûre et solide.





Un débat récurrent est l’influence russe en Afrique, avec notamment la présence de plus en plus forte de Wagner. Cela vous préoccupe-t-il ?





Nous sommes très inquiets des activités de Wagner. Nous les avons également observées en Ukraine où la guerre illégale de Poutine terrorise le peuple ukrainien. Beaucoup d'entre nous pensaient que l'invasion d'un pays souverain par un autre pays était quelque chose qui avait été relégué dans les livres d'histoire et nous tous en Europe sommes horrifiés par le comportement des Russes, cette agression effroyable et cette barbarie qui tue tant d'innocents. Ainsi, lorsque nous voyons Wagner opérer en Afrique, nous nous inquiétons pour l'Afrique. Leur manque d'adhésion aux droits de l'homme, la violation de l'état de droit international par Wagner et ses affiliés est très, très dangereuse. Nous pensons donc qu'il y a de bien meilleures façons de s'engager sur les questions de sécurité que d'avoir ces troupes russes en Afrique.





Enfin, votre gouvernement soutient-il l’initiative de l’Union africaine pour un siège du continent au Conseil de sécurité de l’ONU ainsi qu’au G20 ?





Nous sommes en effet très favorables à ce que l'Union africaine ait un siège à la conférence du G20 et je l'ai dit très clairement au Président lorsque je l'ai vu hier. En ce qui concerne la réforme des Nations unies, il s'agit d'une question extrêmement complexe. Le président a exprimé son point de vue hier lorsque je l'ai vu et beaucoup d'entre nous espèrent qu'il y aura une réforme des Nations unies dans tous les domaines, car il y a un large consensus sur la nécessité d'une réforme. Malheureusement, il n'y a pas nécessairement un accord sur ce que devrait être cette réforme. Antonio Guterres est un très bon secrétaire général des Nations unies et nous espérons qu'il s'engagera dans le programme de réforme. Il a indiqué qu'il l'examinait et nous soutenons fermement le Secrétaire général dans ce travail.