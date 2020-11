Appui à la résilience des ménages (Parem) : Le Sénégal reçoit un don de 984 millions CFA de l’Italie

Le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott et l’ambassadeur de la République d’Italie au Sénégal, Giovani De Vito, ont procédé ce mardi à la signature d’accord de don non remboursable dans le cadre du financement du projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19 (Parem).D’une valeur de 1 million 500 mille euros soit 984 millions de francs Cfa, ce don de l’Italie vise à participer à la mise en place, par le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, de « bourses économiques ».Un geste que le ministre de l’Economie, Amadou Hott a salué à sa juste valeur, au nom du chef de l’Etat et de son gouvernement.