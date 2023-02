Après son marathon thiessois, Macky Sall s’envole pour Dubaï

Macky Sall s’envole pour Dubaï

Le président de la République se rend à Dubaï, ce dimanche, pour participer à un sommet mondial des gouvernements, a-t-on appris de la présidence sénégalaise.





A l’invitation de Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, son homologue des Emirats Arabes Unis, Macky Sall va participer à cette rencontre prévue de lundi à mercredi.





Organisé chaque année depuis 2013 par les Emirats Arabes Unis, ‘’cet événement rassemble plusieurs dirigeants gouvernementaux et non gouvernementaux pour réfléchir sur des enjeux mondiaux liés à la paix et à la sécurité, aux questions économiques et sociales, à l’environnement et à l’innovation technologique…’’ explique la présidence sénégalaise dans un communiqué.





‘’Façonner les gouvernements de demain’’ est le thème du sommet.





Macky Sall, également président en exercice de l’Union africaine, ‘’donnera sa vision des perspectives de l’Afrique dans l’économie mondiale pour les années à venir’’, affirme le communiqué.





Macky Sall fera son retour à Dakar, jeudi prochain.