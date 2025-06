Attaque contre l’Iran : FRAPP exige la rupture diplomatique avec Israël

Dans un communiqué publié ce vendredi 13 juin 2025, le mouvement FRAPP a vivement condamné l’attaque israélienne contre l’Iran, dénonçant une démarche « impérialiste » visant à empêcher Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire.





Selon le mouvement, Israël, lui-même détenteur de cette capacité, n’a aucune légitimité à en interdire l’acquisition à un autre État.





L’opération militaire israélienne, qui a ciblé plusieurs sites en Iran, a provoqué une escalade des tensions, avec des pertes humaines signalées et des réactions de condamnation à travers le monde.





FRAPP dénonce une politique agressive qui s’inscrit dans une logique plus large, marquée par des interventions militaires en Palestine, en Syrie et au Liban, consolidant ainsi son rôle de « gendarme de l’impérialisme collectif » aux côtés des États-Unis et de l’Union européenne.





Estimant que les condamnations verbales ne suffisent plus, FRAPP exhorte à une rupture diplomatique avec Israël, prenant en exemple l’isolement de l’Afrique du Sud sous l’apartheid. Le mouvement appelle le gouvernement sénégalais à adopter une position ferme en mettant fin à ses relations diplomatiques avec ce qu’il qualifie d’« État génocidaire ».