Attaques d’Israël à Gaza : la lettre qui met la pression sur Diomaye Faye

Pas moins de 19 organisations dont la Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, Frapp, le Comité Sénégal Palestine, Amnesty International/Section Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), entre autres, ont écrit au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Dans leur missive dont Les Échos détient une copie, les rédacteurs dénoncent les « exactions et violences » que subit le peuple palestinien :



«Nous, organisations démocratiques, associations de défense des droits humains et de solidarité avec la juste cause du peuple frère de Palestine, nous nous tournons respectueusement vers vous, en vos qualités de président de la République du Sénégal et de chef de l’État de ce pays assurant depuis près de 50 ans la présidence du Comité des Nations-Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, et sollicitons votre haute autorité en vue de faire prendre et de faire mettre en œuvre les mesures salutaires suivantes: La proposition à la Conférence des chefs d’État de l’UA (Union africaine) d’un soutien total aux initiatives et procédures judiciaires internationales menées par l’Afrique du Sud à l’encontre d’Israël pour génocide et crime contre l’humanité.»



Ils réclament aussi « l’expulsion immédiate de l’Ambassadeur de l’État génocidaire d’Israël de notre pays, le Sénégal », ainsi que « le réexamen de tous les accords et conventions signés avec le gouvernement de ce pays », entre autres.