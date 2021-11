Autoroute Dakar Saint-Louis, corridor sous-régional : Le Sénégal signe un accord d’un milliard de dollars avec des entreprises américaines

Un milliard de dollars : c’est le montant de l’accord de financement signé entre le Sénégal et des entreprises américaines en vue de la construction d’infrastructures, dont une autoroute reliant la capitale Dakar (ouest), à Saint-Louis (nord). L’annonce a été faite par le secrétaire d'État américain Antony Blinken qui effectue sa première visite officielle au Sénégal où il est arrivé vendredi après des escales au Kenya et au Nigeria.



L’accord vise la réalisation d’infrastructures dont la construction de ponts, l’amélioration des corridors commerciaux avec les pays voisins, ainsi qu’un réseau de communication national pour les services d'urgence selon une note remise à la presse.



Bechtel Corp. et Cubic Transportation Systems figurent parmi les entreprises américaines impliquées dans ces travaux d’envergure. Il faut dire que ces accords constituent un signal fort du président américain Joe Biden en direction de l’Afrique où les Etats-Unis comptent redynamiser leurs relations devant l’influence grandissante de la Chine et autres puissances étrangères.



L’Afrique qui pèse moins de 2% dans les relations bilatérales des Etats-Unis, est jusqu'ici restée au bas de la liste des priorités du gouvernement américain. Une tendance que Joe Biden compte inverser à travers cette offensive sur le continent.