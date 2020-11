Bah Ndaw au Sénégal : Dramane Haïdara « salue l’engagement de Macky Sall" au Mali

Le président de la transition malienne, le colonel à la retraite Bah Ndaw est à Dakar depuis hier, samedi 14 novembre pour une visite officielle de 48 heures. Ainsi, le Directeur de l’Organisation internationale du travail (OIT) au Sénégal, en Gambie, en Guinée, en Guinée Bissau et au Cap-vert, basé à Dakar, Dramane Haïdara, a « salué l’engagement du président de la République du Sénégal, (Macky Sall), pour toutes les épreuves que le Mali vient de traverser ».Invité de l’émission du Jury du dimanche sur Iradio/Itv, ce 15 novembre, il a affirmé qu’à travers cette période de transition, « nous savons qu’il porte une attention particulière à tout ce qui se passe aujourd’hui au Mali, qui est un pays et ami proche du Sénégal ».Le Dg sous-régional de l’OIT de soutenir que la visite du président de la Transition s’inscrit dans ce cadre-là, pour remercier (Macky Sall) et continuer à bénéficier de son soutien ». Il indique : « Parce que le monde entier est en train d’observer le Mali et je pense que les responsables qui sont aujourd’hui à la tête de ce pays pour cette transition n’ont pas droit à l’échec ».Installé le 25 septembre dernier dans ses nouvelles fonctions, Bah Ndaw dirige la Transition au Mali suite au coup d’Etat du 18 août 2020 perpétré contre l’ex-Président Ibrahim Boubacar Keïta.