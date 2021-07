Base aérienne Léopold Sédar Senghor : Les Eléments français cèdent l’escale aéronautique à l’armée sénégalaise

Base Aérienne LSS cédée à l'armée Sénégalaise

Fin de la présence des Éléments français au Sénégal (Efs) à la base aérienne Léopold Sédar Senghor. L’escale aéronautique qu’ils occupaient depuis 1942, a été définitivement cédée à l’armée de l’air sénégalaise. La cérémonie s’est déroulée hier jeudi, en présence du général Michel Delpit, Commandant des Efs, et du général Souleymane Sarr, Chef d’Etat-major de l’armée de l’air du Sénégal.





Les deux étoilés ont signé le document de rétrocession de la base aérienne. D’après le général Michel Delpit, c’est en 1942 que l’aventure a commencé à l’escale aéronautique. À l’époque, dit-il, la piste de Ouakam ne pouvait plus absorber tout le trafic aérien, à cause du conflit mondial. Les premiers avions à fouler ce tarmac, renseigne-t-il, furent les Dakotas et les Noratlas, rapporte «Le Soleil».





À partir de cette escale aéronautique, ces avions faisaient le tour de toute l’Afrique de l’Ouest. À partir de Yoff, les Forces françaises du Cap-Vert contribuaient aux opérations de maintien de la paix dans toute la sous-région. Elles participaient aussi à des missions humanitaires, en cas de crise ou de catastrophe naturelle.





Cependant, le départ définitif des Français de Yoff n’est pas «un désengagement», précise le général Michel Delpit. Il s’agit, à son avis, «d’une adaptation de notre dispositif de coopération qui est en évolution permanente pour répondre au mieux aux besoins des forces armées sénégalaises».