Blinken au sénégal : Aïssata tall rayonne et séduit son monde !

Le moins que l'on puisse dire est que la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a éclaboussé de sa classe la visite de son homologue américain, Antony Blinken, dans notre pays. D'ailleurs, la presse du jour en a fait ses choux gras.



Jugez-en par les titres des papiers faisant le compte-rendu de leur conférence de presse qu'ils ont animée ensemble. Telle une symphonie, les deux personnalités ont revisité les relations plus qu'exemplaires entre Dakar et Washington.



"Aïssata Tall Sall "charme" le Secrétaire d'État américain de par son éloquence et du modèle démocratique sénégalais", "Baptême du feu réussi pour Aïssata Tall Sall" ou encore plus simplement "Le Sénégal séduit les États-Unis".



En effet, la cheffe de notre diplomatie a réservé un accueil sans faille à Antony Blinken. De l'aéroport au dîner offert à son illustre hôte, elle a mis les petits plats dans les grands pour graver dans le marbre le substrat de la légendaire Téranga sénégalaise.