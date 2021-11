Casques bleus : Le DGA de la Police nationale "blinde" les troupes

Dans la période du 23 octobre au 4 novembre 2021, le Contrôleur général de Police, Directeur général adjoint de la Police nationale, Modou Diagne à la tête d’une délégation composée de hauts cadres de la Police nationale, a effectué une visite de travail au sein des missions de la MINUSCA (Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité en Centrafrique et de la Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali (MINUSMA).



Ce déplacement a permis à la délégation d’apprécier de façon concrète les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de Police (Unités de Police Constituées et Policiers individuels) présents en zone de mission mais aussi et surtout de rehausser le moral des troupes pour l’atteinte des objectifs de la mission.



Elle a été aussi l’occasion pour la délégation de la Police nationale, de rencontrer les autorités onusiennes au sein de ces missions notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le chef de la composante Police, le commandant de la force etc.