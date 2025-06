Changement climatique : Macky Sall salue l’arrivée de John Mahama au Conseil du Centre mondial sur l’adaptation

L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a exprimé sa satisfaction à l’idée d’accueillir John Dramani Mahama, l'ancien président du Ghana, au Conseil du Centre mondial sur l’adaptation. Ce dernier rejoint l’institution en tant que nouveau champion du climat pour l’Afrique.





« Très heureux d’accueillir le président @JDMahama du Ghana au Conseil du Centre mondial sur l’adaptation face aux changements climatiques », a déclaré Macky Sall sur X.





Il a également salué une « excellente réunion de départ » tenue en présence du directeur exécutif du centre, le professeur Patrick Verkooijen.





À l’approche de la COP30, Macky Sall a rappelé l’ampleur du travail à venir et l’importance de l’engagement de Mahama dans les efforts d’adaptation aux effets du dérèglement climatique sur le continent africain.





Le Global Center on Adaptation, à travers un message officiel, a souligné que le leadership et l’engagement de John Mahama en matière d’action climatique seront précieux pour intensifier l’adaptation et renforcer la résilience en Afrique.