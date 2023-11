Club de Madrid : Mimi Touré au Brésil

L’ancienne Première ministre Mimi Touré séjourne pour trois jours au Brésil. D’après Le Témoin, qui donne l’information, elle prend part au Dialogue annuel au Club de Madrid. Cette rencontre rassemble plus d’une centaine d’anciens Présidents et Premiers ministres. Mimi Touré a pris la parole pour dire «qu’il n’est plus question que plus de la moitié de l’humanité vive dans la pauvreté». Ajoutant : «En Afrique, au Sénégal en particulier, la jeune génération et les femmes comptent transformer complètement le continent africain et le positionner comme une terre de dignité et de paix pour tous les Africains.»