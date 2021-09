Collaboration dans les domaines de la santé, de l’agriculture…: Macky Sall et Tony Blair ont eu un entretien fructueux

L’ancien premier ministre Britannique, Tony Blair multiplie les séjours d’affaires et de coopération à Dakar ces dernières années. En visite à Dakar, l’ancien Pm a été reçu par le président de la République, Macky Sall au palais.



Le président Macky Sall a salué à cette occasion, les échanges « fructueux » qu’ils ont eu lors de ce tête à tête. Les discussions ont tourné autour de la collaboration entre le Sénégal et Tony Blair Institute dans plusieurs domaine notamment la santé, l’agriculture, les Tic et l’énergie.



« J’ai eu un entretien fructueux ce jour avec M. Tony Blair, ancien PM de Grande Bretagne. Nous avons échangé sur la collaboration conviviale et efficace entre le Sénégal et le Tony Blair Institute dans les domaines de la santé, de l’agriculture, des TIC et de l’énergie », a indiqué Macky Sall dans un tweet.