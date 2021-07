Conférence panafricaine en France : Guy Marius Sagna chez Macron le 10 juillet prochain

Le leader du Mouvement Frapp/France Dégage, Guy Marius Sagna, se rendra au pays d'Emmanuel Macron, le 10 juillet prochain. C'est lui-même qui l'a fait savoir à travers une note parvenue à Seneweb.



"Le 10 juillet 2021, nous participerons à la conférence panafricaine de 10h à 18h30 qui aura lieu à l'espace Mandela à Saint-Denis 6 rue Francis Pressense RER B La Plaine Saint-Denis", a informé l'activiste.

Il précise que cette conférence est organisée par la Dynamique unitaire panafricaine (Dup) pour "décrypter les prétendus accords de coopération dans leurs dimensions politique, économique, monétaire, militaire de l'Afrique subsaharienne (ex colonies françaises)".

A l'en croire, il aura à ses côtés, les conférenciers Nathalie Yamb, Nicolas Agbohou Aziz Fall et Charles Hoareau.



"Au delà de ce triste bilan, il s'agira de tracer des perspectives pour construire une Afrique debout, maitresse de son destin, de ses richesses avec pour seul but de répondre aux aspirations populaires", a-t-il ajouté.