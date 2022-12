Conflit Palestinien : L’ambassadeur Cheikh Niang évoque le manque de volonté de certains Etats

Ambassadeur Cheikh Niang sur le conflit palestinien

« Les paramètres sont là pour régler la question palestinienne. Il ne reste que de mobiliser la communauté internationale ». C’est ce qu’a soutenu l’ambassadeur Cheikh Niang, président du comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Il s’exprimait à l’issue d’une visite qu’il a effectuée, ce mardi 6 décembre, au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de Dakar, à la tête d’une forte délégation du bureau dudit comité. Ce, après son audience avec le président de la République, Macky Sall, au Palais de la République du Sénégal.





Selon le diplomate sénégalais, il faut de la détermination et la volonté des Etats pour y mettre un terme. « C’est un conflit qui malheureusement n’est pas à sa fin quand on sait, par exemple, lorsqu' il éclatait, on avait aussi d’autres pays en Afrique qui vivaient la même situation tels que la Namibie, l’Afrique du Sud, entre autres. Mais, avec la détermination et la foi de ceux qui sont engagés pour régler le problème, ces pays ont fini par être libérés. La situation est difficile pour la Palestine, mais il nous faut garder foi. Il nous faut avoir la foi et la détermination pour aller jusqu’au bout », a-t-il expliqué ; avant de signaler que pour ce faire, il faut « mobiliser » les uns et les autres.





Selon l’ambassadeur Cheikh Niang, « si le problème palestinien n’est pas encore réglé, c’est parce que la volonté de certains Etats n’est pas encore là ».





Cette visite du président du comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, dont le but est de faire une retraite sur le conflit palestinien, a été mise à profit par le professeur Babacar Diallo, Directeur général du CEDS de Dakar, pour réitérer son soutien au bureau du comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, présidé avec dextérité par la République du Sénégal sous la bénédiction du Secrétaire général des Nations unies.