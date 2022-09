Conseil de sécurité de l’ONU : Joe Biden favorable au voeu de Macky Sall

Joe Biden favorable au voeu de Macky Sall

Hier, le chef de l’État sénégalais, Macky Sall, a réitéré son appel pour une place de l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU. “Près de quatre-vingts ans après la naissance du système des Nations Unies et des Institutions de Bretton Woods, il est temps d’instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps, a plaidé Macky Sall. Il est temps de vaincre les réticences et déconstruire les narratifs qui persistent à confiner l’Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de Sécurité, telle que reflétée dans le Consensus d’Ezulwini”.





À la tribune des Nations Unies, ce mercredi, le président américain Joe Biden s'est dit favorable à une réforme majeure du Conseil de sécurité en augmentant le nombre de ses membres.





Le président américain a notamment appelé à "augmenter le nombre de membres permanents et non permanents" de cette instance majeure de l'ONU afin que des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes puissent y être représentés.