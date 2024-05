Consulat du Sénégal à Marseille : la ministre Yassine Fall reçoit un pressant appel au secours

D’après Le Quotidien, le personnel du consulat du Sénégal à Marseille a adressé à la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, un message dans laquelle il lui expose ses galères. «Nous souhaitons attirer votre attention sur une problématique persistante concernant le paiement de nos indemnités de logement», ont lancé les auteurs de la note transmise vendredi dernier, d’après la source.



La situation n’est pas nouvelle. Elle n’est pas survenue avec l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. «Nous tenons à vous informer malheureusement que, depuis 2022, nous faisons face à des retards récurrents dans le paiement de nos indemnités», précisent les membres du personnel du consulat sénégalais de Marseille.



Ces derniers soulignent que «contrairement aux juridictions limitrophes à la France telles que l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse, qui ont reçu leurs indemnités semestrielles», le personnel du consulat de Marseille est payé mensuellement. Et parfois, il faudra s’armer de patience pour voir la couleur de l’argent.



«Ces retards récurrents ont un impact significatif sur notre stabilité financière et notre vie familiale, se plaignent les diplomates qui se sont confiés au journal Le Quotidien. En tant qu’agents expatriés, nous nous trouvons confrontés à des difficultés financières et des tensions avec nos bailleurs à chaque fois que des retards se produisent : avertissement, menaces d’expulsion (mise en demeure). […] Nous espérons que vous pourrez envisager des mesures pour résoudre cette problématique de manière durable afin d’assurer le bien-être financier de tout le personnel expatrié en service au consulat de Marseille.»