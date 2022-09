Contre le pessimisme, Macky Sall met en avant “l'Afrique des solutions”

Sur la tribune des Nations-Unies, Macky Sall a livré un récit optimiste sur l’Afrique. “Je suis venu dire que nous n’ignorons pas l’Afrique des problèmes, qu’il faut pacifier et stabiliser.Mais je suis également venu dire que nous avons aussi l’Afrique des solutions, avec ses 30 millions de km2, ses ressources humaines, plus de 60% des terres arables du monde, ses richesses minières, forestières, hydriques et énergétiques”, a relevé le Président en exercice de l’Union africaine.