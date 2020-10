Coopération : Amadou Hott magnifie l’ "excellence des relations bilatérales" entre Dakar et Ryad

Le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, et son homologue saoudien, Son Altesse Prince Fayçal Bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires Etrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, en visite au Sénégal, ont tenu une réunion ce mardi 27 octobre 2020, à Dakar.A l’occasion de ce tête-tête élargi à la délégation du diplomate saoudien et auquel a pris part le ministre délégué chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, Amadou Hott, a souhaité la bienvenue à son hôte de marque au pays de la Téranga au nom du président de la République, Macky Sall, et de son collègue Amadou Ba, ministre des Affaires Etrangères du Sénégal empêché, et de tout le peuple sénégalais. Il s'est félicité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Avant de réitérer l'engagement des autorités sénégalaises à oeuvrer « sans relâche au renforcement et au raffermissement » des relations entre les deux pays.Il a en outre exprimé le soutien du Sénégal au Royaume saoudien au sujet des mesures de restriction prises par ses autorités pour « contenir » le virus de la Covid-19 et « empêcher » sa propagation lors des petits et grands pèlerinages. Et salué la vision « éclairée » des autorités saoudiennes qui, selon lui, ont « su prendre très tôt les mesures idoines pour protéger non seulement l'Arabie Saoudite mais l'ensemble de la Ummah islamique contre la pandémie ».Par ailleurs, le ministre s’est réjoui de la « bonne qualité » de la coopération bilatérale entre nos deux pays, non sans manquer de réitérer les remerciements du gouvernement et du peuple sénégalais aux autorités saoudiennes pour « le soutien multiforme qu'elles apportent au développement du Sénégal par le biais du fonds saoudien de développement, notamment le financement de divers projets et programmes dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'hydraulique, la santé, l'énergie, l'éducation, l'habitat, les infrastructures routières et le développement rural notamment à travers le PUDC.Amadou Hott a également remercié le Royaume saoudien pour son « soutien constant » à l'organisation du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité.Le ministre saoudien des Affaires Etrangères, qui effectuait ainsi sa première visite au Sénégal, a, pour sa part, remercié vivement le ministre Amadou Hott pour « l'accueil chaleureux » qui lui a réservé et qui, selon lui, reflète aussi l'excellence des relations entre son pays et le Sénégal.« Une relation forte et séculaire, une relation basée sur une vision commune par rapport aux priorités du monde musulman mais aussi, pour ce qui concerne le développement commun de nos pays et aussi les intérêts de nos pays pour le bien commun de tous », a laissé entendre le diplomate saoudien.Son Altesse Prince Fayçal Bin Farhan Al Saoud a également saisi de l'occasion pour saluer les mesures prises par le Sénégal pour endiguer la pandémie de la Covid-19. Une stratégie qui, pour lui, a donné « ses fruits ». Avant de signaler que l'un des objectifs de sa visite au Sénégal est de « voir quels sont les voies et moyens pour renforcer encore davantage » la coopération commune entre les deux pays pour arriver aux résultats qu’ils veulent tous.