Coopération bilatérale : La Roumanie et le Sénégal signent trois accords portant sur...

Le président de la Roumanie, Klaus Lohannis, accompagné de son épouse, a été accueilli ce matin au palais de la République par le chef de l'État Macky Sall et la première dame.





Cette visite officielle témoigne de l'importance que la Roumanie accorde au Sénégal dans sa politique étrangère. Trois accords portant sur la gestion des risques de catastrophe, la santé animale et le partenariat entre l'INPG et l'université du pétrole et du gaz de Roumanie ont été signés au cours de cette rencontre.