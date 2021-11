[Vidéo] Coopération bilatérale : Le Sénégal et la Chine paraphent deux importants accords

Coopération bilatérale : Le Sénégal et la Chine paraphent deux importants accords

La ministre des Affaires et Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur du Sénégal, Mme Aïssata Tall Sall, a accueilli, ce dimanche 28 novembre, le conseiller d’État, ministre des Affaires Étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, venu dans le cadre de la 8ème Conférence ministérielle du forum sur la coopération Sino-africaine (FOCAC), prévue du 28 au 30 novembre 2021, à Dakar.





Accords centrés sur l’agriculture et la 3ème phase du centre hospitalier national pour enfants de Diamniadio





Au cours de cette séance de travail entre les délégations sénégalaise et chinoise, qui s’est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, deux importants accords ont été signés. Le premier porte sur l’échange de lettre sur la coopération agricole et a été paraphé par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Amadou Hott, et le président de l’Agence nationale de la coopération internationale pour le développement de la République de Chine, Luo Zhaohui. Le deuxième, quant à lui, porte sur l’Acte de remise-réception du gouvernement de la République populaire de Chine et du gouvernement de la République du Sénégal sur le projet d’assistance technique pour le Centre hospitalier national pour enfants de Diamniadio (3ème phase). Il a été signé par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Amadou Hott, et le Vice-ministre du Commerce de Chine, Quian Keming.





Une coopération « riche, ancienne et multiforme, à la fois »