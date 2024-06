Coopération économique : l'Espagne prévoit d’investir plus de 118 milliards de francs CFA au Sénégal

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal, le Général Jean-Baptiste Tine, a reçu ce mercredi son homologue espagnol, José Manuel Albares Bueno, ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération. Cette visite officielle marque une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Espagne.





Le ministre espagnol a salué les élections démocratiques qui ont eu lieu au Sénégal en mars 2024. Le ministre espagnol a souligné l'importance des relations solides et privilégiées qui lient les deux nations, notamment par la présence de près de 100 000 Sénégalais résidant en Espagne, ce qui renforce les liens humains et culturels entre les deux pays.





Lors de cette rencontre, José Manuel Albares a annoncé un programme d'investissement de 180 millions d'euros (environ 118 milliards de francs CFA) destiné à renforcer la coopération économique, culturelle et sécuritaire entre l'Espagne et le Sénégal.