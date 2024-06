Coopération: Les Présidents Diomaye Faye et Julius Maada Bio comptent consolider l'axe Dakar-Freetown

Comme déjà annoncé, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé en début d'après-midi à Freetown (Sierra Leone) pour une visite d'amitié et de travail.





Au State House, les deux Chefs d'État, accompagnés de leurs délégations respectives, ont tenu des entretiens pour revisiter et renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Sierra Leone. Les présidents Faye et Bio ont également abordé d'autres sujets d'intérêt commun, notamment l'intégration en région ouest-africaine, selon une note de la présidence de la République.