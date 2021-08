Coopération Sénégal-Abu Dhabi pour le Projet 100 000 logements : Un comité mixte de suivi mis en place

Coopération Senegal -Abu Dhabi pour des logements

Dans le cadre de la mission de suivi du Projet 100 000 logements avec le groupe Emirates Gate Investment (EGI) conduite par monsieur Abdoulaye Saydou Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, et madame Victorine Ndèye, Secrétaire d’Etat au Logement, à Abu Dhabi, la délégation sénégalaise a eu une séance de travail avec Son Altesse Cheikh Shahboot Al Nhayan, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères en charge de la Coopération avec l’Afrique.





Au sortir de cette audience, selon un communiqué qui rapporte l’information, il a été retenu le principe de la mise en place d’un comité mixte représentant les deux pays, en vue, dans un délai d'un mois, de définir la collaboration sur le financement et la construction des 100 000 logements.









Ainsi, le Sénégal sera représenté dans ce comité de suivi de l’accord d’Abu Dhabi par son ambassadeur aux Emirats arabes unis, par le directeur général de la Construction et de l'Habitat du ministère de l’Urbanisme, et par le directeur général de la Coopération et des Financements extérieurs du ministère de l'Economie.





Le texte signale que les Émirats arabes unis seront représentés par leur ambassadeur au Sénégal, par le conseiller technique du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères chargé des Affaires africaines et par un représentant du ministère de l'Economie émirati.