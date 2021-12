Coopération Sénégal-Afrique du Sud : Macky Sall et Cyril Ramaphosa s’engagent à booster les échanges

Le président de la République du Sénégal et son homologue sud-africain ont fait face à la presse, ce mardi 7 décembre 2021, au palais de la République, à Dakar. Au cours de ce point de presse conjoint, en marge de la visite officielle qu’effectue ce mardi, SEM Matamela Cyril Ramaphosa au Sénégal, après sa participation à la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s’est ouverte hier dans la capitale sénégalaise, SEM Macky Sall a exprimé sa satisfaction pour la qualité de leur coopération bilatérale qui porte, entre autres, sur le transport aérien, la promotion et la protection réciproque, des investissements, la défense, l’agriculture, la culture et les arts, ainsi que l’exemption de visas pour le passeport officiel.





Des accords signés entre les deux délégations





En effet, durant cette visite d’une journée, les deux chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête-à-tête, puis élargis aux deux délégations et marqué par «une parfaite convergence de vues sur les questions bilatérales, africaines et internationales. Ils se sont engagés ainsi à booster cette coopération sénégalo-sud-africaine, y compris par la promotion des échanges commerciaux, de développement de partenariat et surtout la collaboration entre leurs deux secteurs privés.





A ce titre, des accords ont été signés entre les délégations sénégalaise et sud-africaine.





Les ministres des Affaires étrangères exhortés à organiser la prochaine édition de la grande commission mixte de coopération sénégalo-sud-africaine





Au plan bilatéral, le président Macky Sall et son hôte se sont félicités de la qualité «exceptionnelle» des relations d’amitié fraternelle qui unissent le Sénégal et l’Afrique du Sud et ont renouvelé leur entière disposition à continuer d’œuvrer à l’approfondissement du partenariat fécond entre les deux pays.





A cet égard, ils ont exhorté les ministres des Affaires étrangères des deux pays à organiser dans les meilleurs délais en 2022, la prochaine édition de la grande commission mixte de coopération sénégalo-sud-africaine.





Les gouvernements instruits de travailler à la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération militaire





Les deux présidents de la République ont, en outre, instruit leurs gouvernements de «travailler à la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération militaire, notamment dans les domaines de la formation, de l’industrie de défense, de l’acquisition d’équipements et des échanges de renseignements».





Les secteurs privés invités à promouvoir des partenariats entre les chambres consulaires et appelés à la reprise des travaux relatifs à la signature d’un accord de non double imposition entre les deux pays





En ce qui concerne la coopération économique et commerciale, ils ont invité les secteurs privés sénégalais et sud-africain à promouvoir des partenariats entre les chambres consulaires et appelé à la reprise des travaux relatifs à la signature d’un accord de non double imposition entre les deux pays.





Le président Macky Sall et son illustre hôte ont également souligné la nécessité d’élargir la coopération dans le domaine de l’industrie et des mines, notamment à travers le transfert de technologies.





A cet égard, le Chef de l’Etat sénégalais a invité le secteur industriel sud-africain à «investir» au Sénégal, dans le cadre du projet de développement et de promotion de sites et parcs industriels modernes du Plan Sénégal émergent (PSE).





Les présidents Macky Sall et Matamela Cyril Ramaphosa ont salué la régularité des échanges culturels entre les deux pays et l’organisation, à Dakar, des cérémonies commémoratives du 30e anniversaire de la Conférence de Dakar de 1987, ainsi que de la signature, en marge de celles-ci, de l’accord de jumelage entre la Maison des esclaves de Gorée et le musée Robben Island.





Ils ont également exhorté les administrations concernées des deux pays à «poursuivre les discussions en vue de conclure des accords, lors de la prochaine session de la grande commission mixte, dans les domaines de la justice, de la formation professionnelle, du travail, de la recherche, des échanges pédagogiques et universitaires, de la santé, ainsi que du développement du capital humain».





Les deux chefs d’Etat ont salué la convergence de vues des deux pays sur les principales questions régionales, internationales et multilatérales, notamment le développement du continent, la réforme du Conseil de sécurité, le changement climatique, la santé, ainsi que la paix et la sécurité internationale. Ils ont aussi décidé de poursuivre leur collaboration sur les enjeux et défis africains, durant le mandat du président Macky Sall à la présidence de l’Union africaine pour la période 2022-2023.





Le président sénégalais et son homologue sud-africain ont, en outre, souligné la nécessité de «poursuivre le plaidoyer pour l’accès des pays africains aux ressources financières, dans le cadre de la relance économique post-Covid-19».





Les deux présidents ont également échangé sur les conclusions de la Cop26 et souligné, à cet égard, le défi du financement de l’adaptation en Afrique et le devoir pour toutes les parties de tenir les engagements souscrits dans le cadre de l’Accord de Paris.





Ils ont, en outre, relevé l’importance d’adopter des mesures climatiques déterminées tout en favorisant une transition énergétique juste et équitable, selon le principe de la responsabilité commune, mais différenciée.





Le président sud-africain a, par ailleurs, invité son homologue sénégalais à effectuer une visite officielle en Afrique du Sud. Une invitation que le président Sall a accepté avec plaisir et dont la date sera fixée par voie diplomatique.





Et pour clôturer sa visite, SEM Matamela Cyril Ramaphosa se rendra dans l’après-midi de ce mardi à Gorée pour se recueillir à la Maison des esclaves.