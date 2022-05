Coopération sénégalo-suisse sur le climat : La Fondation Klik lance ses activités pour réduire les émissions de CO2

Le Sénégal et la Suisse empruntent des voies innovantes dans leur engagement pour la protection du climat. Un accord bilatéral de coopération, signé en juillet 2021 dans le cadre de l’article 6 de l’Accord de Paris, marque le point de départ d’activités conjointes. En partenariat avec des entités étatiques et privées, la Fondation suisse Klik soutiendra et financera des activités au Sénégal contribuant à des initiatives nationales et locales et ainsi au développement durable.



En effet, le Sénégal et la Suisse sont parmi les premiers États à utiliser ce mécanisme de coopération prévu par l’article 6 de l’Accord de Paris sur le climat, et qui a pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et afin de mettre en œuvre cet accord, le gouvernement du Sénégal à travers le Ministère de l’Environnement et du Développement durable et l’ambassadeur de Suisse au Sénégal, Andrea Semadeni, ont procédé, ce mardi, à la présentation des progrès de l’engagement conjoint et au lancement des activités de ladite fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 dans le pays. Ce, à travers des projets dans des domaines comme le biogaz, la gestion des déchets, l’électromobilité et le photovoltaïque solaire.

Ainsi, les organisations et personnes intéressées sont invitées à soumettre des propositions de projets via un site web qui a été lancé officiellement également par les deux partenaires sénégalais et suisse.

La Fondation Klik, structure privée basée en Suisse et qui compte investir financièrement ces prochaines années dans le développement de programmes de protection du climat au Sénégal, finance le développement et la documentation de programmes déployant des nouvelles technologies et d’innovations respectueuses du climat. Mandatée par une loi suisse, elle acquiert pour le compte des importateurs de carburants des réductions d’émissions à l’étranger. Pour les partenaires, cette situation « gagnante-gagnante » permet de s’engager mutuellement et d’augmenter ainsi les ambitions dans le domaine du climat dans les deux pays. La coopération en matière de climat/environnement est une nouvelle composante dans une relation bilatérale excellente et diverse entre le Sénégal et la Suisse.