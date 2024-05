Côte d’Ivoire : Ouattara s’est entretenu avec l’ambassadeur du Sénégal El Hadj Daouda Niang

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a eu une entrevue avec l’ambassadeur du Sénégal, ce mercredi 15 mai 2024, au palais de la présidence.





El Hadj Daouda Niang a sollicité cette rencontre pour faire ses adieux à la première autorité du pays, puisqu’il est en fin de mission. « J’ai eu l’occasion de remercier le président de la République pour toutes les facilités mises à ma disposition pendant ma période d’ambassadeur du Sénégal ici et l’insigne honneur que j’ai eu, il y a une semaine, d’être élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national », a déclaré M. Niang.





« J’ai assuré le président de la République de la continuité de cette coopération avec la Côte d’Ivoire »





Cet entretien a également permis au diplomate d'évoquer avec son hôte la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. « Comme vous le savez, dernièrement, le président sénégalais a effectué une visite ici en Côte d’Ivoire ; l’une de ses premières visites après son investiture. Ce qui traduit l’importance qu’il attache aux relations avec ce pays ami et frère… J’ai assuré le président de la République de la continuité de cette coopération avec la Côte d’Ivoire, puisque le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont des partenaires dans différents domaines et ils servent de locomotive pour le reste de la sous-région », a déclaré El Hadj Daouda Niang.





Notons que le ministr, directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarassoro, a pris part à la rencontre entre le diplomate sénégalais et Alassane Ouattara.