Crise au Mali : Macky Sall a appelé Assimi Goïta

L’entretien de l’espoir ? Au moment où le Mali, comme la Guinée et le Burkina Faso, est mis au ban de la CEDEAO, le nouveau président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall, établit le contact au plus haut sommet avec Bamako.



Selon les informations du quotidien L’Observateur, le chef de l’État a eu un échange téléphonique avec le chef de la junte au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta.



L’entretien a eu lieu lundi 14 février, veille du départ du Président sénégalais pour le sommet UA-Union européenne (UE) qui s’ouvre ce jeudi 17 à Bruxelles. Il a duré quelques minutes.



«Un échange chaleureux et fraternel», souffle une source du journal du Groupe Futurs Médias. Lequel, confie un diplomate repris par L’Observateur, entre dans le cadre des «efforts inlassables consentis par le nouveau président de l’Union africaine pour éteindre les foyers de conflits sur le continent».



S’il n’a pas révélé les détails de l’échange avec le colonel Goïta, le journal affirme que «Macky Sall se serait commis avocat du peuple malien auprès de ses pairs».