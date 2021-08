DAKAR-BERLIN : Une Coopération au profit du Sénégal

L’Allemagne, partenaire privilégié du Sénégal : leur coopération est mise en œuvre à travers plusieurs institutions très actives au Sénégal (Agence de Coopération Internationale allemande pour le développement (GIZ), Banque de Développement (KfW), Fondation Friedrich Ebert (FES), Fondation Konrad Adenauer (FKA), Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FNS), Fondation Rosa Luxemburg (RLS), Fondation Heinrich Böll (HBS) ainsi que le Centre culturel Goethe-Institut...).



Une coopération de développement qui s'est considérablement intensifiée.