Dakar : Rencontre entre le président Bazoum et une délégation de l’Ucad

Une délégation de l’Université Cheikh Anta Diop conduite par le Recteur Ahmadou Aly Mbaye a été reçue par le Président de la République du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum. La rencontre a eu lieu le mardi 7 décembre 2021 au King Fahd Palace.



Ancien étudiant à la Faculté des Lettres, au département de philosophie précisément, Bazoum a eu un tête-à-tête avec ses anciens professeurs, Mame Moussé Diagne et Abdoulaye Elimane Kane, en présence du Doyen de la FLSH, Pr Alioune Badara Kandji et du Chef de département de philosophie, Pr Malick Diagne.



La délégation a félicité le Président Bazoum pour son élection. Ce dernier a, quant à lui, exprimé son attachement à l’Université Cheikh Anta Diop. « Les deux parties ont échangé sur les possibilités de coopération entre notre institution et son pays. C’est quelqu’un qui est très attaché à notre institution. Il a d’ailleurs ajouté que s’il est à cette position aujourd’hui, c’est grâce à la formation qu’il y a reçue», explique un membre de la délégation.





Mohamed Bazoum était déjà venu à l’UCAD comme alumni, il avait même animé la conférence inaugurale en décembre 2018, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères du Niger. Un de ses anciens enseignants salue une marque de reconnaissance de la part de Bazoum d’avoir bien voulu recevoir ses professeurs. Il se souvient d’un étudiant engagé et déterminé. «Bazoum m’a beaucoup marqué. Les images qu’il a laissées parmi ses enseignants et ses amis sont extrêmement positives. Ce qu’il est devenu, il le doit à lui-même, à son effort personnel, à son audace», déclare Mame Moussé Diagne qui dit avoir gardé des relations cordiales avec l’ancien pensionnaire de l’UCAD.