Décès du chef de la diplomatie gabonaise : Macky Sall exprime sa “tristesse”

Le chef de la diplomatie gabonaise, Michael Moussa Adamo, est décédé vendredi à Libreville des suites d'un malaise cardiaque alors qu'il attendait d'entrer en Conseil des ministres, ont annoncé le gouvernement et une source de la présidence.



Ce très proche du président Ali Bongo Ondimba depuis plus de 30 ans "a été victime d'un malaise cardiaque" et, "malgré les efforts des spécialistes", n'a pu être réanimé, selon un bref communiqué du gouvernement.



Le chef de l’État, Macky Sall, Président en exercice de l’Union africaine, a fait part de sa tristesse.