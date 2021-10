Diminution du montant d'investissement minimum pour obtenir la Green Card jusqu'au 3 Décembre 2021

Diminution du montant d

Les États-Unis diminuent temporairement, et de près de 45 %, le montant minimum de l’investissement pour demander un visa EB-5.





Depuis plus de 30 ans, les Programmes d’Immigration par l’Investissement sont devenus le plan B des investisseurs cherchant à assurer leur avenir, leur sécurité et leur tranquillité dans des pays économiquement stables.





En investissant dans une entreprise, dans un bien immobilier, ou en créant des emplois dans ces pays, les gouvernements accordent en échange un visa avec permis de résidence permanente. Celui-ci permet, entre autres avantages, de demander la citoyenneté et d’obtenir un second passeport.

Au Mexique, l’investissement aux États-Unis via le programme EB-5 est devenu l’option la plus demandée depuis plus de dix ans. Elle dépasse celle du marché asiatique depuis 2019 et, en 2020, a doublé grâce à la rapidité et à la simplicité de l’obtention de la Green Card (résidence permanente).





Fin 2019, des modifications ont été apportées afin de moderniser le programme EB-5 (« EB-5 Modernization Rule »). Ces modifications ont eu pour effet d'augmenter le montant de l'investissement minimum requis à 900 000 dollars (au lieu de 500 000 dollars). Cependant, récemment, le Tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie a invalidé cette « Règle de Modernisation » controversée.





Dans son jugement rendu le 22 juin 2021, la juge Corley a conclu que la Règle de Modernisation de 2019 devrait être annulée car l’ancien secrétaire de la sécurité intérieure (« DHS »), Kevin McAleenan, occupait cette position sans avoir été confirmé en bonne et due forme. Il n’avait donc pas l’autorité légale pour annoncer et réaliser ces changements.





Grâce à la décision de la juge Corley, le montant minimum de l’investissement a été ramené à 500 000 dollars, soit une réduction de 44,44 % par rapport au montant précédent.





Les Services de Citoyenneté et d’Immigration des États-Unis (USCIS, U.S. Citizenship and Immigration Service) ont déjà fait appel de la décision de Corley. Pour l’instant, les demandeurs (seuls ou avec des membres de leur famille) qui souhaitent acquérir la Green Card par le biais du programme EB-5 pourront le faire pour la somme de 500 000 dollars.





Horizon Residency&Citizenship , experts en immigration par l’investissement basés au Mexique, soulignent cette formidable opportunité pour les investisseurs du secteur immobilier américain qui, en plus d’être intéressés par la Green Card, cherchent un moyen de tirer profit de leurs investissements





Qu’est-ce que le programme de visa EB-5 ?





Le programme de visa EB-5 est administré par le gouvernement américain et a plus de trente années de réglementation et de crédibilité. Le but du Programme est de stimuler en permanence le marché du travail et le secteur immobilier du pays. Ainsi, les investissements doivent être réalisés dans des projets autorisés par les autorités migratoires américaines. En échange, les investisseurs et les membres de leur famille recevront la Green Card avec accès à la citoyenneté.





Actuellement, en Amérique latine et notamment au Brésil, en Argentine, en Colombie et plus particulièrement au Mexique, ce type de visa est très demandé. Les investisseurs de ces différentes nationalités recherchent ce visa en raison de la grande insécurité et de l’instabilité politique, économique et financière qui dominent malheureusement dans la région.





La tendance, basée sur les chiffres du gouvernement américain quant aux demandes reçues et aux Green Cards émises par ses autorités migratoires, accrédite la croissance exponentielle de ce marché aux investisseurs latino-américains et plus particulièrement aux investisseurs mexicains.





Selon Mathieu JULIEN, co-fondateur d’ Horizon Residency&Citizenship , les investisseurs intéressés par ce marché et cherchant à obtenir ces avantages le plus rapidement possible ne doivent pas laisser passer cette opportunité. En effet, le programme EB-5 sera réexaminé par le gouvernement américain dans les prochains mois et le montant de l’investissement requis devrait augmenter de manière significative.





Horizon Residency&Citizenship recommande à tout investisseur intéressé par l’acquisition de la Green Card via le programme EB-5 de commencer la procédure de présélection dès maintenant. Ainsi, ils éviteront qu’après la révision et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (3 décembre 2021), l’augmentation du montant minimum ne leur soit appliquée.





